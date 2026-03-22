22 марта 2026 в 05:51

Изучение русского языка в Эквадоре бьет рекорды

Посол Эквадора сообщил о рекордном интересе к изучению русского языка в стране

Посол Эквадора в России Хуан Фернандо Ольгин Флорес заявил о рекордном интересе к изучению русского языка в его стране, передает РИА Новости. По его словам, такого внимания к языку не было никогда ранее.

Дипломат отметил, что бесплатный онлайн-курс, запущенный в 2025 году, привлек 4,5 тыс. человек. Он выразил уверенность, что через несколько лет десятки тысяч эквадорцев будут говорить по-русски.

Программа обучения была продлена на торжественной церемонии в посольстве Эквадора в Москве. Эквадор стал первой страной Латинской Америки, где запустили такой курс.

Ранее звезда турецких сериалов Бурак Озчивит, известный по ролям в проектах «Великолепный век», «Черная любовь» и «Королек — птичка певчая», во время визита в Россию с гастролями признался, что мечтает выучить русский язык. Однако артист добавил, что это пока дается ему с большим трудом.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что укрепление позиций русского языка способствует формированию более справедливого мирового порядка. Он отметил, что развитие и поддержка русского языка играет важную роль в поддержании многообразия культур в мире.

