На юге Израиля запретили жителям устраивать собрания

На юге Израиля запретили собрания более 50 человек без доступа к укрытию

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обновила руководящие принципы оборонительной политики Командования тыла, о чем сообщила военная пресс-служба. Ведомство утонило, что теперь разрешены только собрания до 50 человек с доступом к укрытию, ограничения будут действовать с 06:00 по местному времени (07:00 мск) 22 марта до 20:00 (21:00 мск) 24 марта.

В частности, ограничения затронули такие регионы, как Лахиш, Западный Лахиш, Западный Негев, Центральный Негев, Южный Негев и территории у Мертвого моря. Там также теперь запрещена образовательная деятельность.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации высокопоставленного иранского военного в Ливане. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, в результате удара в районе Бейрута уничтожен Хассан Али Маруан, который менее недели назад занял пост командира дивизии «Аль-Хаммам Хасин» в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) и отвечал за координацию с шиитским движением «Хезболла» и спецназом «Аль-Кудс».

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля предприняла попытку покушения на министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. В сообщении The Jerusalem Post указывается на «оптимизм» по поводу исхода операции. По данным армейской пресс-службы, операция проводилась на основе точных разведывательных данных ВВС, позволивших нанести удар по цели в иранской столице.

