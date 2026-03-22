22 марта 2026 в 04:56

Аэропорты Домодедово и Жуковский начали работать по согласованию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международные аэропорты Домодедово в Москве и Жуковский в подмосковном Раменском временно перестали обслуживать авиарейсы, сообщила пресс-служба Росавиации. Там отметили, что работа осуществляется по согласованию.

Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней, — говорится в публикации.

Ранее аэропорт Шереметьево временно ввел ограничения на прием и отправку самолетов. Как уточнил представитель Росавиации, такие меры связаны с необходимостью обеспечить безопасность гражданских воздушных судов.

До этого стало известно, что временные ограничения по решению Росавиации вводились в аэропортах Казани, Пскова, Бугульмы и Нижнекамска. Авиагавани не обслуживали рейсы с четырех часов утра 21 марта. Спустя несколько часов запрет на работу сняли.

Также временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Геленджика, временно перестал работать аэропорт Краснодара.

