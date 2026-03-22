22 марта 2026 в 03:29

Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для детей в 10-11-х классах

Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для школьников 10-11-х классов, сообщил РИА Новости эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко. Он уточнил, что одно из важных новшеств связано с профильными занятиями.

Теперь ученики 10-11-х классов смогут не выбирать профильные предметы, а изучать все на базовом уровне, пояснил эксперт. При этом те, кто хотят учиться углубленно, все еще будут иметь возможность это делать: останутся актуальны профили, внутри которых можно создавать специализированные классы.

Второе существенное изменение — стандарт впервые четко регламентирует, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете — от цифровых лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет, — добавил собеседник агентства.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев назвал преждевременным введение обязательных оценок за поведение во всех российских школах. По его словам, текущие эксперименты в регионах пока оставляют неоднозначное впечатление и не решают главную задачу — защиту чести и достоинства педагогов.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправлять хулиганящих детей в специализированные школы для трудновоспитуемых. По словам парламентария, родители в данном случае должны находиться под надзором компетентных органов, чтобы следить за благополучием семьи.

