ЦАХАЛ начала наносить удары по «сердцу Тегерана»

Армия Израиля приступила к нанесению ударов в «сердце Тегерана», сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. В военном ведомстве не стали уточнять, что это значит.

Публикация появилась спустя несколько часов после того, как подвергся ракетному обстрелу израильский город Арад, сейчас там насчитали 88 пострадавших. Скорая помощи в Израиле «Маген Давид Адом» уточнила, что семь из них в тяжелом состоянии, 15 — в состоянии средней тяжести. Еще 43 человека получили легкие ранения. Медики продолжают поиск пострадавших, в городе повреждено несколько зданий. Удар, как писали местные СМИ, пришелся по жилому кварталу.

Ранее в израильском городе Димона при ракетном обстреле пострадали 39 человек, сообщила национальная служба скорой помощи. Среди раненых есть ребенок в тяжелом состоянии. По данным медиков, все пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.

До этого сообщалось, что КСИР атаковал военные объекты США в Персидском заливе, разрушив ангары с истребителями на авиабазах Ад-Дафра (ОАЭ) и Шейх-Иса (Бахрейн) с помощью крылатых ракет и беспилотников.