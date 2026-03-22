Число пострадавших при при ударе Ирана по Араду увеличилось вдвое

Число пострадавших при ударе Ирана по Араду в Израиле превысило 60 человек

До 64 увеличилось число пострадавших при ударе иранской баллистической ракеты по городу Арад на юге Израиля, сообщает The Times of Israel. Скорая помощи в Израиле «Маген Давид Адом» уточнила, что семь из них в тяжелом состоянии.

В материале указано, что 15 — в состоянии средней тяжести. Еще 43 человека получили легкие ранения. Медики продолжают поиск пострадавших на месте удара, в городе повреждено несколько зданий.

Ранее выяснилось, что порядка 30 человек получили ранения в израильском Араде в результате ракетного обстрела. Врачи тогда уточнили, что люди находятся в состоянии различной степени тяжести. Атака, как указано в материале, произошла недалеко от Мертвого моря. Иранская ракета угодила прямиком в жилой квартал в Араде, о погибших в материалах не говорится.

До этого Тегеран информировал, что даст беспрецедентный ответ в случае попытки США захватить иранский остров Харк в Персидском заливе, который может включать дестабилизацию обстановки в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

