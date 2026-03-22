Число пострадавших при при ударе Ирана по Араду увеличилось вдвое

До 64 увеличилось число пострадавших при ударе иранской баллистической ракеты по городу Арад на юге Израиля, сообщает The Times of Israel. Скорая помощи в Израиле «Маген Давид Адом» уточнила, что семь из них в тяжелом состоянии.

В материале указано, что 15 — в состоянии средней тяжести. Еще 43 человека получили легкие ранения. Медики продолжают поиск пострадавших на месте удара, в городе повреждено несколько зданий.

Ранее выяснилось, что порядка 30 человек получили ранения в израильском Араде в результате ракетного обстрела. Врачи тогда уточнили, что люди находятся в состоянии различной степени тяжести. Атака, как указано в материале, произошла недалеко от Мертвого моря. Иранская ракета угодила прямиком в жилой квартал в Араде, о погибших в материалах не говорится.

До этого Тегеран информировал, что даст беспрецедентный ответ в случае попытки США захватить иранский остров Харк в Персидском заливе, который может включать дестабилизацию обстановки в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.