Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 01:08

В Израиле назвали число пострадавших в результате обстрела города Арада

Фото: Ayal Margolin/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Порядка 30 человек получили ранения в израильском Араде в результате ракетного обстрела, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA). Медики уточнили, что люди находятся в состоянии различной степени тяжести.

Атака, как указано в материале, произошла недалеко от Мертвого моря. Иранская ракета угодила прямиком в жилой квартал в Араде, о погибших в материалах не говорится.

Ранее Тегеран сообщил, что даст беспрецедентный ответ в случае попытки США захватить иранский остров Харк в Персидском заливе, который может включать дестабилизацию обстановки в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Также военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Иран располагает возможностью применить ракеты-торпеды в противостоянии с Израилем. Помимо этого, по словам аналитика, Тегеран может прибегнуть к минированию акватории Ормузского пролива.

До этого стало известно, что США активизировали военную операцию в Ормузском проливе, усилия направлены на восстановление судоходства после действий иранских сил. Пентагон задействовал низколетящие штурмовики для ударов по иранским военно-морским целям. Также применяются вертолеты «Апач» для уничтожения беспилотников, представляющих угрозу.

Иран
Израиль
ракеты
обстрелы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.