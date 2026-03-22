В Израиле назвали число пострадавших в результате обстрела города Арада Израиле сообщили о 30 пострадавших в результате ракетного обстрела города Арада

Порядка 30 человек получили ранения в израильском Араде в результате ракетного обстрела, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA). Медики уточнили, что люди находятся в состоянии различной степени тяжести.

Атака, как указано в материале, произошла недалеко от Мертвого моря. Иранская ракета угодила прямиком в жилой квартал в Араде, о погибших в материалах не говорится.

Ранее Тегеран сообщил, что даст беспрецедентный ответ в случае попытки США захватить иранский остров Харк в Персидском заливе, который может включать дестабилизацию обстановки в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Также военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Иран располагает возможностью применить ракеты-торпеды в противостоянии с Израилем. Помимо этого, по словам аналитика, Тегеран может прибегнуть к минированию акватории Ормузского пролива.

До этого стало известно, что США активизировали военную операцию в Ормузском проливе, усилия направлены на восстановление судоходства после действий иранских сил. Пентагон задействовал низколетящие штурмовики для ударов по иранским военно-морским целям. Также применяются вертолеты «Апач» для уничтожения беспилотников, представляющих угрозу.