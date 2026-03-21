21 марта 2026 в 22:17

Ракетный удар по Димоне с ядерным объектом привел к десяткам пострадавших

Фото: Department of Defense/Global Look Press
В израильском городе Димона при ракетном обстреле пострадали 39 человек, сообщила национальная служба скорой помощи. Среди раненых есть ребенок в тяжелом состоянии.

По данным медиков, все пострадавшие получили ранения различной степени тяжести. Город расположен в пустыне Негев на юге страны, в нем базируются ядерные объекты Израиля.

Ранее пресс-секретарь Генштаба военно-космического командования «Хатам аль-Анбия» КСИР Эбрахим Зольфагари заявил, что исход войны решается на поле боя, а не постами в соцсетях. По его словам, операцию США следует переименовать из «Эпической ярости» в «Эпический страх».

До этого сообщалось, что КСИР атаковал военные объекты США в Персидском заливе, разрушив ангары с истребителями на авиабазах Ад-Дафра (ОАЭ) и Шейх-Иса (Бахрейн) с помощью крылатых ракет и беспилотников. Эти удары стали частью ответной кампании Ирана после смерти аятоллы Али Хаменеи 28 февраля и будут продолжаться до вывода американских войск из региона.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление МИД Ирана, пригрозившего Киеву последствиями за возможное вмешательство в ближневосточный конфликт. Он заявил, что Киев не боится подобных посланий. Тегеран уже предупредил украинскую сторону, что отправка военных ВСУ в регион повлечет международную ответственность для страны.

