Число пострадавших при обстреле в Араде продолжает расти

Число пострадавших от ракетного обстрела в израильском Араде возросло до 88, сообщает телеканал Al Jazeera. При этом в материале указано, что подтверждено прямое попадание иранской ракеты в жилой район.

Какие именно объекты попали под огонь — не уточняется. При этом известно, что армия Израиля приступила к нанесению ударов в «сердце Тегерана». ЦАХАЛ не стала уточнять, что это значит.

Публикация появилась спустя несколько часов после того, как подвергся ракетному обстрелу израильский город Арад, сейчас там насчитали 88 пострадавших. Скорая помощи в Израиле «Маген Давид Адом» уточнила, что семь из них в тяжелом состоянии, 15 — в состоянии средней тяжести. Еще 43 человека получили легкие ранения. Медики продолжают поиск пострадавших, в городе повреждено несколько зданий. Удар, как писали местные СМИ, пришелся по жилому кварталу.

Ранее в израильском городе Димона при ракетном обстреле пострадали 39 человек, сообщила национальная служба скорой помощи. Среди раненых есть ребенок в тяжелом состоянии. По данным медиков, все пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.