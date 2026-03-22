22 марта 2026 в 06:00

Нутрициолог рассказала, сколько сладкого можно есть в сутки

Нутрициолог Дивинская: в день нельзя потреблять более 50 граммов сахара

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослый человек не должен потреблять более 50 граммов, или 12 чайных ложек, сахара в сутки, заявила NEWS.ru доказательный нутрициолог, биохимик, специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская. По ее словам, при этом важно понимать, что речь идет именно о том продукте, который производитель добавляет в еду искусственно.

ВОЗ ориентируется на добавленный сахар — тот, что производитель включает в продукт, а не который содержится в цельных фруктах или молоке. Рекомендуемый максимум для взрослых — 50 граммов, это около около 12 чайных ложек в сутки. Идеальный ориентир — 25 граммов. Для детей до 18 лет норма такая же или строже. Для контекста: одна банка газировки объемом 330 мл — уже около 35 граммов добавленного сахара. Йогурт с наполнителем содержи 15–20 граммов, стакан пакетированного сока — 20–25 граммов, — пояснила Дивинская.

Она добавила, что человек, не следящий за составом продуктов, легко превышает норму потребления сахара в два-три раза, даже не употребляя конфеты. По ее словам, при частом включении в рацион пирожных и тортов со временем может возникнуть так называемая сахарная зависимость.

Ранее дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова заявила, что замороженные продукты сохраняют больше витаминов, чем свежие. По ее словам, многие ошибочно полагают, что холодильная обработка убивает все полезные свойства, однако современные научные данные демонстрируют обратную тенденцию.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
