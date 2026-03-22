Нутрициолог рассказала, сколько сладкого можно есть в сутки

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослый человек не должен потреблять более 50 граммов, или 12 чайных ложек, сахара в сутки, заявила NEWS.ru доказательный нутрициолог, биохимик, специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская. По ее словам, при этом важно понимать, что речь идет именно о том продукте, который производитель добавляет в еду искусственно.

ВОЗ ориентируется на добавленный сахар — тот, что производитель включает в продукт, а не который содержится в цельных фруктах или молоке. Рекомендуемый максимум для взрослых — 50 граммов, это около около 12 чайных ложек в сутки. Идеальный ориентир — 25 граммов. Для детей до 18 лет норма такая же или строже. Для контекста: одна банка газировки объемом 330 мл — уже около 35 граммов добавленного сахара. Йогурт с наполнителем содержи 15–20 граммов, стакан пакетированного сока — 20–25 граммов, — пояснила Дивинская.

Она добавила, что человек, не следящий за составом продуктов, легко превышает норму потребления сахара в два-три раза, даже не употребляя конфеты. По ее словам, при частом включении в рацион пирожных и тортов со временем может возникнуть так называемая сахарная зависимость.

