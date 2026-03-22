Аэропорт Калуги прекратил прием и выпуск рейсов

Аэропорт в Калуге перестал принимать и выпускать самолеты, заявили в пресс-службе Росавиации. В ведомстве отметили, что это временные ограничения.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее аэропорт Шереметьево временно ввел ограничения на прием и отправку самолетов. Как уточнил представитель Росавиации, такие меры связаны с необходимостью обеспечить безопасность гражданских воздушных судов.

До этого стало известно, что временные ограничения по решению Росавиации вводились в аэропортах Казани, Пскова, Бугульмы и Нижнекамска. Авиагавани не обслуживали рейсы с четырех часов утра 21 марта. Спустя несколько часов запрет на работу сняли.

Также временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Геленджика, временно перестал работать аэропорт Краснодара.