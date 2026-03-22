В США назвали еще одного человека, подтолкнувшего Трампа к войне с Ираном

В США назвали еще одного человека, подтолкнувшего Трампа к войне с Ираном Bloomberg: медиамагнат Мердок призывал Трампа начать войну против Ирана

Медиамагнат Руперт Мердок, основатель News Corp, в частных беседах призывал президента США Дональда Трампа начать военную кампанию против Ирана, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По данным агентства, Мердок несколько раз связывался с республиканцем, убеждая его принять меры против Тегерана.

В числе тех, кто также в личных разговорах подталкивал Трампа к нападению на Иран, издание называет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и некоторых консерваторов.

Источники Bloomberg отмечают, что вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс высказывались о возможности вооруженного конфликта более сдержанно. При этом мало кто из команды Трампа прямо заявлял президенту, что нападение на Иран — неудачная идея.

Уайлс, по данным агентства, стремилась убедиться, что глава государства понимает все доступные варианты. Вэнс же на закрытых встречах задавал вопросы о том, как будет вестись любая потенциальная война, и призывал высокопоставленных чиновников откровенно поговорить с президентом о возможных последствиях.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум. Он заявил, что уничтожит иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.