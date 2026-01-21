Бывшую тещу Абрамовича заметили на свидании с 94-летним мужем-миллиардером Экс-тещу Абрамовича Жукову засняли на свидании с медиамагнатом Мердоком

Бывшая теща российского бизнесмена Романа Абрамовича, Елена Жукова, была замечена на публике со своим супругом, миллиардером Рупертом Мердоком, передает Spletnik. Папарацци застали пару во время их свидания в Санта-Монике.

69-летняя Жукова и 94-летний Мердок направлялись в популярный ресторан Giorgio Baldi. Бывшая теща Абрамовича шла, держа мужа за руку. На ней был твидовый костюм с юбкой, черные кожаные ботильоны и серьги с жемчугом. Медиамагнат выбрал белую рубашку, свитер, синий пиджак, джинсы и кроссовки.

Ранее Жукова впервые за долгое время появилась на публике вместе со своим мужем. Пару заметили среди гостей, приглашенных на инаугурацию президента США Дональда Трампа. Жукова была в темном наряде, а Мердок — в белой рубашке и черном костюме с синим галстуком. Бывшая теща Абрамовича уложила волосы и нанесла макияж, использовав коричневые тени для век и розовую помаду.

До этого сообщалось, что семья медиамагната Руперта Мердока урегулировала многомесячный спор о наследстве. Лахлан Мердок сохранил контроль над медиаимперией, в то время как его братья и сестры покидают бизнес. Они получили около $1 млрд (примерно 77 млрд рублей) за свои доли.