Президент Украины Владимир Зеленский упустил свой шанс в рамках переговоров, поскольку США теперь ведут диалог напрямую с Россией, оставив Киев лишь с шаткой поддержкой Европейского союза, заявили читатели французского издания Le Figaro. Так они прокомментировали заявление украинского главы о продолжении переговорного процесса по украинскому урегулированию.

Но теперь американцы ведут переговоры напрямую и исключительно с Россией! Зеленский оказался в уязвимом положении, пользуясь лишь шаткой поддержкой Европейского союза. Его шанс упущен, — высказался один из комментаторов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что подконтрольный англосаксам Зеленский никогда не согласится на мирное урегулирование с Россией, так как это невыгодно западным странам. По словам парламентария, Киев выполняет задачу своих кураторов по уничтожению украинского народа.

Кроме того, сотрудник Госдепартамента США Крис Карран впервые принял участие в переговорах по урегулированию украинского кризиса, состоявшихся во Флориде 21 марта. До этого о его вовлеченности в подобные дискуссии публично не сообщалось.