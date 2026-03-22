Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 18:17

«Очень популярно»: политолог о призыве демократов к смене режима в США

Политолог Дудаков: демократы начнут расследования против Трампа после выборов

Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Демократическая партия США может начать расследования против главы государства Дональда Трампа в случае победы на промежуточных выборах в конгресс, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, призывы демократов к смене режима в стране находят отклик у многих американцев.

[Американцы] не понимают, зачем они ввязались в конфликт [с Ираном] и что в принципе делает Трамп, а также почему американские потери растут, а цены на топливо на американских заправках ставят ежедневно все новые рекорды. При этом я бы не ожидал серьезных потрясений для Белого дома в самое ближайшее время, потому что возможности демократов пока ограниченны. Они будут использовать антивоенную карту и призывы к смене режима на предстоящих выборах в конгресс, до которых остается буквально полгода. У демократов очень неплохие шансы поставить обе палаты конгресса под свой контроль. В таком случае демократы тут же превратят Трампа в «хромую утку» и начнут заводить против него всевозможные расследования, — сказал Дудаков.

Политолог отметил, что на текущий момент протестная активность в США находится на высоком уровне. Он не исключил, что под давлением Демократической партии она будет усиливаться.

В настоящее время протестная активность в США довольно высока, и существуют определенные перспективы для ее дальнейшего развития. В прошлом году демократы провоцировали многомиллионные протесты против Трампа под лозунгом No kings, то есть «Нет королям». Сейчас это уже можно совместить с некой антивоенной, антиизраильской и пропалестинской повесткой. Тем более это очень популярно среди электората Демпартии. Большинство американцев на текущий момент не поддерживают авантюру Трампа в отношении Ирана, — подытожил Дудаков.

Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис призвал к смене политического режима в Америке. В соцсети Х он написал, что это необходимо.

США
Дональд Трамп
демократы
Иран
Софья Якимова
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.