Названо место захоронения патриарха Грузии

В Сионском соборе в Тбилиси захоронили католикоса-патриарха всея Грузии Илию II, передает РИА Новости. При этом журналистам запретили вести съемку мероприятия. Им сообщили, что камеры нужно отключить и приостановить запись.

Тысячи людей собрались на территории около собора, чтобы проститься с патриархом. Верующие провожали его аплодисментами.

Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года и скончался в тбилисской клинике 17 марта в возрасте 93 лет. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

Ранее сообщалось о начале похорон католикоса-патриарха всея Грузии Илии II в тбилисском кафедральном соборе Цминда Самеба. Утром в храме началась Божественная литургия, которую возглавляет местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио Муджири совместно с членами Священного синода.

Адвокат Ара Зограбян сообщал, что власти Армении не разрешили католикосу всех армян Гарегину II выехать из страны для участия в траурных мероприятиях в Грузии. Он пояснил, что речь идет о возможности присутствия Гарегина на прощании с патриархом Илией II, на которое Грузинская православная церковь направила ему официальное приглашение.