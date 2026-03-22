Гроб с телом патриарха всея Грузии Илии II в кафедральном соборе Цминда Самеба во время траурных мероприятий в связи с кончиной католикоса-патриарха Илии II в Тбилиси

Что известно о похоронах патриарха Грузии Илии II В Тбилиси началась церемония похорон патриарха Грузии Илии II

Похороны католикоса-патриарха всея Грузии Илии II проходят в воскресенье, 22 марта, в тбилисском кафедральном соборе Цминда Самеба, сообщает РИА Новости. После церемонии патриарх будет захоронен в Сионском соборе.

Утром в соборе началась Божественная литургия. Богослужение возглавляет местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) вместе с членами Священного синода. Вселенский патриарх Варфоломей I прибудет в собор в 12:15, чтобы совместно с местоблюстителем провести чин погребения. На церемонии присутствуют президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили.

Из-за большого количества желающих проститься и усиленных мер безопасности вход в собор ограничен — внутрь пропускают только по специальным пропускам. Журналисты работают снаружи здания. По всему Тбилиси на фасадах зданий установлены экраны, где транслируются архивные кадры из жизни Илии II.

Несмотря на ограничения доступа, у стен собора собрались сотни верующих. В центре города перекрыто движение, усилены меры безопасности.

Илия II ушел из жизни вечером 17 марта в тбилисской клинике, куда его привезли за день до этого. Ему было 93 года. В стране объявлен траур, который продлится до дня погребения.