Католикоса всех армян не пустили на похороны Илии II

Верующие в очереди в кафедральный собор Святой Троицы в Тбилиси во время траурных мероприятий в связи с кончиной католикоса-патриарха Илии II

Власти Армении не разрешили католикосу всех армян Гарегину II покинуть страну для участия в траурных мероприятиях в Грузии, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) адвокат Ара Зограбян. По его словам, речь идет о возможности присутствия Гарегина на церемонии прощания с католикосом-патриархом всея Грузии Илией II.

По этому поводу я подал ходатайство следователю. Сегодня я получил решение следователя об отказе в удовлетворении ходатайства, — подчеркнул адвокат.

Он уточнил, что грузинская церковь направила приглашение Гарегину II для участия в литургии и похоронах патриарха. По мнению правозащитника, «в минуту величайшей скорби братского народа» присутствие армянского католикоса было бы уместным.

Ранее сообщалось, что верующие направляются в Тбилиси из разных уголков Грузии: Батуми, Кобулети, Кеды, Шуахеви, а также из региона Самегрело-Земо Сванети, где сформировались целые колонны автомобилей. С раннего утра люди организованно собирались в городе Телави, откуда также выдвинулись в столицу.