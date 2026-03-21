Католикоса всех армян не пустили на похороны Илии II

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 13:35

Армения запретила католикосу всех армян участвовать в похоронах Илии II в Грузии

Верующие в очереди в кафедральный собор Святой Троицы в Тбилиси во время траурных мероприятий в связи с кончиной католикоса-патриарха Илии II Верующие в очереди в кафедральный собор Святой Троицы в Тбилиси во время траурных мероприятий в связи с кончиной католикоса-патриарха Илии II Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти Армении не разрешили католикосу всех армян Гарегину II покинуть страну для участия в траурных мероприятиях в Грузии, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) адвокат Ара Зограбян. По его словам, речь идет о возможности присутствия Гарегина на церемонии прощания с католикосом-патриархом всея Грузии Илией II.

По этому поводу я подал ходатайство следователю. Сегодня я получил решение следователя об отказе в удовлетворении ходатайства, — подчеркнул адвокат.

Он уточнил, что грузинская церковь направила приглашение Гарегину II для участия в литургии и похоронах патриарха. По мнению правозащитника, «в минуту величайшей скорби братского народа» присутствие армянского католикоса было бы уместным.

Ранее сообщалось, что верующие направляются в Тбилиси из разных уголков Грузии: Батуми, Кобулети, Кеды, Шуахеви, а также из региона Самегрело-Земо Сванети, где сформировались целые колонны автомобилей. С раннего утра люди организованно собирались в городе Телави, откуда также выдвинулись в столицу.

Армения
Грузия
похороны
церемонии прощания
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.