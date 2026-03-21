21 марта 2026 в 12:36

Жители Грузии колоннами едут на панихиду по патриарху

Тысячи людей едут в Тбилиси на панихиду по патриарху Грузии Илией II

Траурное шествие в Тбилиси в связи с кончиной католикоса-патриарха Илии II Траурное шествие в Тбилиси в связи с кончиной католикоса-патриарха Илии II Фото: Стрингер /РИА Новости
Тысячи людей организованными колоннами выдвинулись в Тбилиси из разных регионов Грузии, чтобы попрощаться с католикосом-патриархом Илией II в храме Святой Троицы, сообщает ТАСС. Бесплатный транспорт предоставлен правительством страны.

Верующие направляются в Тбилиси из разных уголков Грузии: Батуми, Кобулети, Кеды, Шуахеви, а также из региона Самегрело-Земо Сванети, где сформировались целые колонны автомобилей. С раннего утра люди организованно собирались в городе Телави, откуда также выдвинулись в столицу. Проститься с патриархом едут и жители края Шида Картли.

Многие отправляются в путь на личных автомобилях. Кроме того, для всех верующих, желающих принять участие в прощании, «Грузинская железная дорога» организовала бесплатные поезда.

Вечером 17 марта Илия II ушел из жизни в тбилисской клинике, куда его привезли за день до этого. Ему было 93 года. Прощание и похороны пройдут 22 марта в Сионском соборе столицы, как он сам завещал. В стране объявлен траур, который продлится до дня погребения.

Грузия
патриарх
похороны
Тбилиси
