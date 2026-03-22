Власти озвучили сумму, потраченную на помощь пострадавшим от пастереллеза Травников: 126 семей получили социальную помощь после вспышки пастереллеза

В Новосибирской области 126 семей, пострадавших из-за вспышки пастереллеза среди скота, получили материальную помощь, сообщил губернатор Андрей Травников в своем Telegram-канале. По его словам, речь идет о социальной поддержке. На выплаты потрачено в общей сложности 45,2 млн рублей.

На текущий момент 126 семей получили 45,2 млн рублей. Это социальные выплаты в связи с частичной утратой семейного дохода за первый месяц и компенсации за изъятый скот, — уточнил руководитель.

Травников отметил, что работа по поддержке населения продолжается даже в выходные дни. Все запланированные меры будут выполнены в полном объеме, подчеркнул он.

Ранее губернатор информировал, что в Новосибирской области уже 17 дней не регистрируют новые случаи пастереллеза среди животных. При этом он отметил, что для полной стабилизации ситуации необходимо соблюдать карантин и изымать зараженных животных.

Глава департамента информационной политики администрации региона Сергей Нешумов сообщал, что власти планируют завершить конфискацию скота в личных подсобных хозяйствах в течение двух дней. Он пояснил, что эти действия проводятся в рамках локализации очагов пастереллеза.