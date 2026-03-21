Что известно о ликвидации скота в Новосибирской области

Изъятие скота в Новосибирской области планируют завершить через два дня

Власти Новосибирской области планируют завершить конфискацию скота в личных подсобных хозяйствах в течение двух дней, сообщил РИА Новости руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов. Мероприятия проводятся в рамках локализации очагов пастереллеза.

Остался один район (Ордынский — NEWS.ru), два населенных пункта Новопичугово и Козиха. <...> В трех районах работы закончены. Сегодня заканчиваются в селе Чернокурья Карасукского района. По Ордынскому району каких-то оценок сейчас давать не буду, но думаю, что это где-то два дня, — заявил Нешумов.

Известно, что в Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах области ввели карантин по бешенству животных и пастереллезу. Власти ввели режим ЧС, ведется работа по локализации заражения — скот изымается.

Ранее Нешумов сообщил, что порядка двух третей семей, пострадавших от изъятия сельскохозяйственных животных семей в Новосибирской области, оформили полагающиеся компенсационные и социальные выплаты. По его словам, среди них деньги получили уже больше половины.