22 марта 2026 в 10:32

Власти отчитались о борьбе с пастереллезом в Новосибирской области

Травников: заражение пастереллезом в Новосибирской области не фиксируют 17 дней

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Новосибирской области уже 17 дней не фиксируют случаи заражения животных пастереллезом, сообщил губернатор Андрей Травников в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что для окончательной стабилизации ситуации необходимы карантинные меры и изъятие зараженных животных.

На территории Новосибирской области уже 17 дней подряд не фиксируется новых случаев заболевания животных пастереллезом. Для полной стабилизации ситуации необходимо строго выполнить все карантинные меры, — указал руководитель.

По словам главы региона, эти процедуры сейчас проводят в двух населенных пунктах — Новопичугово и Козихе. Травников поручил региональному Минсельхозу подготовиться к помощи жителям в очистке и дезинфекции хозяйств, а также к приему заявок на покупку молодого скота.

Губернатор добавил, что в области продолжается выплата компенсаций за убитый скот. Уже 126 семей получили более 45 млн рублей.

Накануне, 21 марта, руководитель департамента информационной политики администрации Новосибирской области Сергей Нешумов сообщил, что изъятие скота у личных подсобных хозяйств будет завершено в течение ближайших двух дней. По его словам, речь идет о животных, пострадавших из-за вспышки пастереллеза.

