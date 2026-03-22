Названа сумма, которую получили новосибирские семьи после изъятия скота

Семьи из Новосибирской области получили более 45 млн рублей после изъятия скота

Жители Новосибирской области, чей скот был изъят из-за вспышки пастереллеза, получили более 45 млн рублей, написал в Telegram-канале губернатор Андрей Травников. По его словам, компенсации были выплачены 126 пострадавшим семьям. Травников также напомнил, что на территории региона введен режим чрезвычайной ситуации.

На текущий момент 126 семей получили 45 219 613 рублей. Это социальные выплаты в связи с частичной утратой семейного дохода за первый месяц и компенсации за изъятый скот. Только за вчерашний вечер перечислено 6 607 360 рублей. Все запланированные меры будут реализованы в полном объеме, — отметил Травников.

Он добавил, что доведение мер социальной поддержки пострадавшим семьям в Новосибирской области продолжается. Глава региона подчеркнул, что работа не прекращается даже в выходные.

Ранее руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов рассказал, что специалисты завершат изъятие скота у личных подсобных хозяйств Новосибирской области в ближайшие два дня. Речь идет о животных, которых затронула ситуация с пастереллезом.

