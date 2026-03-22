Пропавшего экс-спецназовца могли съесть под Красноярском

Пропавшего две недели назад экс-спецназовца мог съесть медведь под Красноярском

Бывший боец спецназа Виктор Потаенков, пропавший в Красноярском крае, мог быть съеден животными, сообщил Telegram-канал SHOT. В районе его поисков был замечен медведь.

Хищник был у скалы Китайская стенка. Там он попал на камеры дрона, задействованного для поисков. Местные жители сообщили, что в регионе уже проснулись медведи. Они не исключают, что на 55-летнего мужчину напал зверь.

Потаенков пропал 9 марта во время похода в парке «Красноярские Столбы». В начале поисков спасатели называли основной версией несчастный случай или травму. Тогда вероятность нападений диких животных или бродячих собак была признана маловероятной специалистами-спасателями. Друзья и знакомые подчеркнули, что Виктор регулярно участвовал в походах и имел соответствующий опыт и подготовку.

Ранее красноярский гид Алексей Исиченко заявил, что поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых могут возобновить в июне. Он напомнил, что операция в конце января не дала результатов. Исиченко активно помогал в поисках супругов и их дочери осенью.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как американцы относятся к конфликту на Ближнем Востоке
В США назвали еще одного человека, подтолкнувшего Трампа к войне с Ираном
«Очень популярно»: политолог о призыве демократов к смене режима в США
«Кстати, я предупредил»: Залужный приложил руку к вторжению США в Венесуэлу
«Другая Камила»: Роднина оценила возвращение Валиевой на лед
Ребенок не пережил сильнейший удар током во время прогулки по крыше
Тело человека нашли после пожара в аварийном доме
Одна страна начала подготовку к вооруженному конфликту с США
«Продолжается по сей день»: Захарова о героизации нацистов на Западе
Не томат, а ударная бригада — его не сломать ни ветром, ни дождем: стоит себе и штампует урожай пачками
Раскрыты масштабы ущерба жизненно важной для Ирана инфраструктуре
Велогонщица рухнула с трехметровой высоты во время женского заезда
Иран пригрозил аналогичными ударами в случае атак на электростанции
Тегеран назвал условие полной блокады Ормузского пролива
«Реальность, которую Запад скрывал»: в Германии сделали признание о России
Российский генерал оценил долю дезертиров в украинской армии
Украинские БПЛА долетели до Ленобласти
Двое жителей Рыльска попали под прицельный удар ВСУ
Назначен новый начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина
Взрыв в европейском городе превратил три здания в руины
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
