Пропавшего экс-спецназовца могли съесть под Красноярском

Бывший боец спецназа Виктор Потаенков, пропавший в Красноярском крае, мог быть съеден животными, сообщил Telegram-канал SHOT. В районе его поисков был замечен медведь.

Хищник был у скалы Китайская стенка. Там он попал на камеры дрона, задействованного для поисков. Местные жители сообщили, что в регионе уже проснулись медведи. Они не исключают, что на 55-летнего мужчину напал зверь.

Потаенков пропал 9 марта во время похода в парке «Красноярские Столбы». В начале поисков спасатели называли основной версией несчастный случай или травму. Тогда вероятность нападений диких животных или бродячих собак была признана маловероятной специалистами-спасателями. Друзья и знакомые подчеркнули, что Виктор регулярно участвовал в походах и имел соответствующий опыт и подготовку.

Ранее красноярский гид Алексей Исиченко заявил, что поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых могут возобновить в июне. Он напомнил, что операция в конце января не дала результатов. Исиченко активно помогал в поисках супругов и их дочери осенью.