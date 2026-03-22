Коммуналки в Петербурге приравняли к «предмету роскоши»

Жильцы коммуналок в Петербурге стали платить за жилье в шесть раз больше

Жители Санкт-Петербурга, проживающие в коммунальных квартирах, начали платить за жилье в шесть раз больше, так как такая недвижимость в городе теперь приравнивается к элитной, сообщает Telegram-канал Mash. Все из-за увеличенного коэффициента налога на имущество.

Владельцы небольших комнат в таких квартирах вынуждены платить от 6 до 10 тыс. рублей в месяц. Эксперты объясняют, что в 1990-е годы многие собственники регистрировали свои комнаты не как отдельные помещения, а как доли в праве собственности на всю квартиру. Формально для ФНС это один большой объект недвижимости.

В свое время налог начислялся только на стоимость комнаты по ставке 0,1%. Сейчас же расчет ведется от стоимости всей квартиры, которая может достигать десятков миллионов рублей.

Жители пытаются обращаться в налоговые органы, но документы часто «слетают» из личных кабинетов, и их приходится подавать снова. К концу 2025 года в Петербурге насчитывалось более 56 тыс. коммунальных квартир. В них проживают около 193 тыс. семей, при этом свыше 31 тыс. семей официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Ранее сообщалось, что спрос на посуточную аренду жилья в апреле сильнее всего вырос в Евпатории, Севастополе и Анапе. Средняя цена аренды квартиры на черноморском побережье в апреле составила примерно 3,6 тысячи рублей за сутки.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
