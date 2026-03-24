Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 13:40

Холодный душ от коммунальщиков: как отсудить деньги за остывшую воду

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если в кране не горячая вода, а чуть теплая, или, наоборот, обжигающий кипяток — это не просто неудобство, а нарушение ваших прав. По СанПиН 2.1.3684-21 горячая вода должна быть в диапазоне 60–75 градусов; допустимое отклонение — не более трех градусов ночью и пяти градусов днем. Все, что выходит за эти рамки, дает право требовать перерасчет и дополнительные выплаты.

Шаг 1: зафиксируйте нарушение

Просто пожаловаться соседям недостаточно — нужен официальный акт. Вот как его получить:

  • позвоните в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию и оставьте заявку на проверку температуры ГВС;

  • представитель обязан прийти и замерить температуру по методике МУК 4.3.2900-11;

  • по итогам составляется акт с зафиксированными показателями — это ваш главный документ;

  • если УК тянет и не приходит — вызовите инспектора жилищной инспекции или обратитесь в Роспотребнадзор;

  • допустимые отклонения по СанПиН 2.1.3684-21 минимальны: днем (с 05:00 до 00:00) — не более чем на три градуса, ночью (с 00:00 до 05:00) — не более чем на пять градусов.

Шаг 2: требуйте перерасчет и взыскивайте штрафы

Имея на руках акт, вы вправе рассчитывать на несколько видов компенсации.

  1. Перерасчет платы за ГВС: за каждые три градуса отклонения от норматива стоимость услуги снижается на 0,1% за каждый час нарушения — это закреплено в Правилах № 354 от 06.05.2011; если температура упала ниже 40 градусов, вода и вовсе оплачивается по тарифу холодного водоснабжения.

  2. Неустойка: при некачественной услуге ЖКХ потребитель вправе требовать ее по закону «О защите прав потребителей».

  3. Компенсация морального вреда: суды ее присуждают, если доказана вина исполнителя, — важно, что размер не зависит от суммы имущественного ущерба.

  4. Потребительский штраф: 50% от присужденной судом суммы — если УК или РСО добровольно не удовлетворила требования до суда.

Все требования направляйте сначала в УК письменно с отметкой о вручении. Если в кране не горячая вода уже длительное время, а УК молчит или отказывает — это прямой путь в суд. Практика показывает: при наличии грамотно составленного акта замера шансы на победу высоки.

Ранее мы рассказывали, что стучащая в окно птица — хорошая примета.

услуги ЖКХ
перерасчеты
советы
вода
лайфхаки
коммуналка
Виктория Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американский журналист докопался до правды о подрыве «Северного потока»
Политолог оценил сообщения о возможной остановке военной помощи США Украине
Врач рассказала о схемах вакцинации от клещевого энцефалита
Сийярто снова припомнил Зеленскому игру на рояле без рук
Стилист перечислила самые модные материалы весны 2026 года
«Звезда есть звезда»: ветеран ЦСКА о завершающем карьеру Вагнере Лаве
Евросоюз «закрыл свои двери» перед Украиной
«Тоттенхэм» решил уволить главного тренера через 38 дней после назначения
ВСУ пытались атаковать пять российских регионов с помощью 20 БПЛА
В Минздраве указали на снижение числа повторных инфарктов в России
Бабушкина назвала взаимодействие с федеральной властью залогом развития
Стройка ЖК в Калининграде обернулась трагическим несчастьем
Нутрициолог рассказала, как бороться с гиповитаминозом весной
Галкин и Пугачева отписали детям долю подмосковного замка
Медведев объяснил поражение на «Мастерс» в Майами
Мурашко раскрыл правду о решении проблемы с туберкулезом в России
Способный перекусить металл ядовитый иглобрюх испугал рыбаков
Юрист успокоил россиян насчет штрафов за кормление голубей
Определенной группе детей в России могут запретить использование телефонов
В Москве начали продавать куличи за 100 тысяч рублей
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.