Холодный душ от коммунальщиков: как отсудить деньги за остывшую воду

Что делать, если в кране не горячая вода: как сделать перерасчет и получить неустойку

Холодный душ от коммунальщиков: как отсудить деньги за остывшую воду

Если в кране не горячая вода, а чуть теплая, или, наоборот, обжигающий кипяток — это не просто неудобство, а нарушение ваших прав. По СанПиН 2.1.3684-21 горячая вода должна быть в диапазоне 60–75 градусов; допустимое отклонение — не более трех градусов ночью и пяти градусов днем. Все, что выходит за эти рамки, дает право требовать перерасчет и дополнительные выплаты.

Шаг 1: зафиксируйте нарушение

Просто пожаловаться соседям недостаточно — нужен официальный акт. Вот как его получить:

позвоните в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию и оставьте заявку на проверку температуры ГВС;

представитель обязан прийти и замерить температуру по методике МУК 4.3.2900-11;

по итогам составляется акт с зафиксированными показателями — это ваш главный документ;

если УК тянет и не приходит — вызовите инспектора жилищной инспекции или обратитесь в Роспотребнадзор;

допустимые отклонения по СанПиН 2.1.3684-21 минимальны: днем (с 05:00 до 00:00) — не более чем на три градуса, ночью (с 00:00 до 05:00) — не более чем на пять градусов.

Холодный душ от коммунальщиков: как отсудить деньги за остывшую воду Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шаг 2: требуйте перерасчет и взыскивайте штрафы

Имея на руках акт, вы вправе рассчитывать на несколько видов компенсации.

Перерасчет платы за ГВС: за каждые три градуса отклонения от норматива стоимость услуги снижается на 0,1% за каждый час нарушения — это закреплено в Правилах № 354 от 06.05.2011; если температура упала ниже 40 градусов, вода и вовсе оплачивается по тарифу холодного водоснабжения. Неустойка: при некачественной услуге ЖКХ потребитель вправе требовать ее по закону «О защите прав потребителей». Компенсация морального вреда: суды ее присуждают, если доказана вина исполнителя, — важно, что размер не зависит от суммы имущественного ущерба. Потребительский штраф: 50% от присужденной судом суммы — если УК или РСО добровольно не удовлетворила требования до суда.

Все требования направляйте сначала в УК письменно с отметкой о вручении. Если в кране не горячая вода уже длительное время, а УК молчит или отказывает — это прямой путь в суд. Практика показывает: при наличии грамотно составленного акта замера шансы на победу высоки.

