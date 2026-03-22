Названы города на Черном море, где подскочил спрос на аренду квартир В Евпатории, Севастополе и Анапе вырос спрос на посуточную аренду жилья

Сильнее всего в апреле вырос спрос на посуточную аренду жилья в Евпатории, Севастополе и Анапе, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Авито Путешествия». При этом средняя стоимость аренды квартиры на черноморском побережье в апреле составила около 3,6 тыс. рублей в сутки.

В Евпатории интерес к краткосрочной аренде квартир увеличился на 44% по сравнению с прошлым годом, в Севастополе — на 41%, в Анапе — на 18,5%. Спрос на загородные дома также вырос: наибольший прирост зафиксировали в Севастополе, Новороссийске и Ялте.

Загородное жилье обходится примерно в 10,6 тыс. рублей за день. Обычно туристы бронируют квартиры на пять ночей, а дома — на четыре.

Южное побережье остается удобным направлением для отдыха и восстановления. Особенно это актуально в начале весны, когда в большинстве регионов страны сохраняется холодная погода. В Анапе и Геленджике сезон начинается раньше. Уже в марте и апреле там устанавливается теплая погода, много солнечных дней, а прогулки у моря становятся привычной частью отдыха.

Ранее сообщалось, что самые доступные квартиры на первичном рынке жилья находятся в Ставропольском крае, Пскове и Вологде. Минимальная медианная стоимость однокомнатной квартиры зафиксирована в Михайловске и составляет примерно 3,4 млн рублей.