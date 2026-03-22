22 марта 2026 в 08:47

Названы города на Черном море, где подскочил спрос на аренду квартир

В Евпатории, Севастополе и Анапе вырос спрос на посуточную аренду жилья

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сильнее всего в апреле вырос спрос на посуточную аренду жилья в Евпатории, Севастополе и Анапе, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Авито Путешествия». При этом средняя стоимость аренды квартиры на черноморском побережье в апреле составила около 3,6 тыс. рублей в сутки.

В Евпатории интерес к краткосрочной аренде квартир увеличился на 44% по сравнению с прошлым годом, в Севастополе — на 41%, в Анапе — на 18,5%. Спрос на загородные дома также вырос: наибольший прирост зафиксировали в Севастополе, Новороссийске и Ялте.

Загородное жилье обходится примерно в 10,6 тыс. рублей за день. Обычно туристы бронируют квартиры на пять ночей, а дома — на четыре.

Южное побережье остается удобным направлением для отдыха и восстановления. Особенно это актуально в начале весны, когда в большинстве регионов страны сохраняется холодная погода. В Анапе и Геленджике сезон начинается раньше. Уже в марте и апреле там устанавливается теплая погода, много солнечных дней, а прогулки у моря становятся привычной частью отдыха.

Ранее сообщалось, что самые доступные квартиры на первичном рынке жилья находятся в Ставропольском крае, Пскове и Вологде. Минимальная медианная стоимость однокомнатной квартиры зафиксирована в Михайловске и составляет примерно 3,4 млн рублей.

аренда
квартиры
Черное море
отдых
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры поезда в Москве, где из-за пожара пострадали три человека
Telegram вышел из строя в отдельных регионах России
Онколог озвучил неутешительные детали о страшном диагнозе Лерчек
Три человека пострадали при пожаре в поезде на Ярославском вокзале
Названы города на Черном море, где подскочил спрос на аренду квартир
Глава «ЛизаАлерт» объяснил, почему Усольцевых нельзя найти по их телефонам
В российском регионе произошло ДТП в стиле «Пункт назначения»
Россиянин пережил атаку БПЛА на легковушку и чуть не лишился глаза
Врач ответил, существует ли весеннее обострение
Стало известно, как ВСУ превратили мирное население Херсона в «живой щит»
«Очередные подлые преступления»: российское приграничье стало целью ВСУ
«Интересует только одно»: Азаров рассказал, чего на самом деле хотят США
Онколог раскрыл статистику выживаемости детей с острым лейкозом в России
Кара офицера ВСУ, Starlink стерли в пыль: новости СВО на утро 22 марта
Уроки танго, поддержка в суде: история любви Лерчек и Сквиччиарини
Рота ВСУ пропала при попытке форсировать Северский Донец
Названа сумма, которую получили новосибирские семьи после изъятия скота
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 марта: инфографика
Россиянам назвали сферы, в которых платят баснословные деньги
Мошенники стали использовать хитроумную схему обратного звонка
Дальше
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
