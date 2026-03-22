Москвич получил в банке долг в триллион рублей без копейки из-за сбоя

Москвич получил долг в триллион рублей без копейки из-за сбоя банковского приложения, сообщил Telegram-канал Baza. Из-за образовавшегося «минуса» его счет был заблокирован.

30-летний Антон зашел в приложение, чтобы проверить поступление зарплаты, однако вместо положительного баланса увидел долг. Мужчина обратился в службу поддержки, а затем в отделение банка, однако, по его словам, сотрудники не смогли оперативно решить проблему.

Антону рекомендовали оформить письменную претензию. После этого он вместе с юристом направил официальный запрос в банк. В случае, если счет не будет разблокирован и задолженность не аннулируют, он намерен обратиться в суд.

