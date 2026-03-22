22 марта 2026 в 16:39

Москвич получил в банке долг в триллион рублей без копейки из-за сбоя

Москвич получил долг в триллион рублей без копейки из-за сбоя банковского приложения, сообщил Telegram-канал Baza. Из-за образовавшегося «минуса» его счет был заблокирован.

30-летний Антон зашел в приложение, чтобы проверить поступление зарплаты, однако вместо положительного баланса увидел долг. Мужчина обратился в службу поддержки, а затем в отделение банка, однако, по его словам, сотрудники не смогли оперативно решить проблему.

Антону рекомендовали оформить письменную претензию. После этого он вместе с юристом направил официальный запрос в банк. В случае, если счет не будет разблокирован и задолженность не аннулируют, он намерен обратиться в суд.

Ранее мошенники похитили у пенсионеров более 50 млн руб. и вывели средства через криптообменник в Санкт-Петербурге. Они убеждали пожилую пару, что их сбережения находятся под угрозой, после чего жертвы передавали наличные курьерам. Похищенные деньги злоумышленники конвертировали в криптовалюту и переводили организаторам схемы, заметая следы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо место захоронения патриарха Грузии
Стало известно о гибели командира спецназа «Хезболлы»
Европе предрекли апокалипсис из-за одного решения
Жителей Ленобласти предупредили о замедлении интернета из-за БПЛА
Москвич получил в банке долг в триллион рублей без копейки из-за сбоя
Папа римский сделал громкое заявление о страданиях на Ближнем Востоке
Десятки жильцов эвакуируют из горящего здания в Петербурге
Крах украинской пехоты и новый страх ВСУ: новости СВО на вечер 22 марта
Власти озвучили сумму, потраченную на помощь пострадавшим от пастереллеза
«Другой тип гегемонии»: президент Финляндии признал, что США изменились
Инженер объяснил, почему американские «терминаторы» не спасут Украину
Москвичам рассказали, когда в столицу придут весенние дожди
Американский Patriot чуть не устроил бойню в Бахрейне
Украина внезапно отказалась обучать военных за рубежом
Названо количество жертв крушения военного вертолета в Катаре
Пермского рыбака чуть не унесло на льдине в Удмуртию
Трамп нашел «величайшего врага» США внутри страны
В ГД ответили, как особые экономические зоны меняют жизнь небольших городов
Что известно о крушении катера на Мальдивах
Левин из «Интернов» упал на финансовое дно в Великобритании
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

