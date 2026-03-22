22 марта 2026 в 10:55

Криптомошенники похитили у российских пенсионеров 50 млн руб.

В Петербурге аферисты украли 50 млн руб. и перевели их в криптовалюту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге мошенники похитили у пенсионеров более 50 млн руб. и вывели средства через криптообменник, сообщает РЕН ТВ. Злоумышленники убеждали пожилых граждан, что их сбережения находятся под угрозой, после чего жертвы передавали наличные курьерам. Похищенные деньги конвертировали в криптовалюту и переводили организаторам схемы, заметая следы.

Правоохранители задержали участников группы: 40-летний мужчина арестован, две его сообщницы — женщины 45 и 46 лет — помещены под домашний арест. При обысках у них изъяли десятки банковских карт, мобильные телефоны, ноутбуки и более 600 тыс. рублей наличными.

Ранее сообщалось, что аферисты начали атаковать аккаунты россиян на маркетплейсах и специализированных интернет-площадках. Злоумышленники изучают историю покупок пользователей, а затем под видом продавцов предлагают приобрести аналогичный товар по более низкой цене и в итоге похищают деньги.

До этого сенатор Алексей Пушков утверждал, что чаще всего мошенники применяют два способа обмана. В первом случае они обещают жертвам легкую прибыль, во втором — убеждают их в том, что государство якобы их обманывает.

мошенники
криптовалюты
пенсионеры
Санкт-Петербург
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
