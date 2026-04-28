28 апреля 2026 в 18:07

Минфин внесет в Госдуму законопроект о налогах на криптовалюту

Законопроект о налогообложении криптовалют поступит в Госдуму в начале мая

Законопроект о налогообложении цифровых финансовых активов и криптовалют будет внесен в Госдуму на следующей неделе, сообщил директор департамента Минфина Алексея Яковлева на «Альфа-Саммите». Документ представляет собой поправки в Налоговый кодекс, одобренные правительственной комиссией 27 апреля. Он является одним из «спутников» основного законопроекта о регулировании крипторынка в России, передает РБК.

Буквально вчера на комиссии по законопроектной деятельности правительства были рассмотрены законодательные инициативы по налоговому регулированию. На следующей неделе они поступят в Государственную думу, — сказал Яковлев.

Согласно предлагаемым инициативам, операции с криптовалютой, принесшие прибыль, будут облагаться НДФЛ по аналогии с налогообложением доходов от ценных бумаг. В свою очередь, криптовалютные обменники и депозитарии ждет налог на прибыль, однако они получат освобождение от уплаты НДС.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор сохраняет осторожную позицию в отношении криптовалют и считает их высокорискованным активом. По ее словам, инвесторы должны учитывать возможность потери вложений.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский блогер «обалдел» от уникальной услуги на вокзале в США
Энергетик назвал катастрофические последствия выхода ОАЭ из ОПЕК
«Не тот контингент»: в ВСУ пожаловались на бесполезность уклонистов
Куренков прибыл на Кубань для контроля ситуации в Туапсе
В США рассказали, почему конфликт в Иране превращается в холодную войну
Международные структуры обвинили в замалчивании преступлений против СМИ РФ
Путин задал важный вопрос о приеме врачей с возмещением затрат
Захарова объяснила, почему не стоит использовать ИИ в научных работах
Маньяк на «Запорожце»: под Курганом спустя 21 год нашли убийцу школьницы
На Западе констатировали бессилие в вопросе украинского конфликта
Раскрыто, когда возобновят поиски пропавшей семьи Усольцевых
Гортензии, 13 лет брака, тайная дочь: история любви Пиманова и Погодиной
Анджелина Джоли может столкнуться с пугающим заболеванием
Захарова объяснила, откуда берутся каверзные вопросы
В Туапсе пошли на крайнюю меру из-за масштабного пожара на НПЗ
Путину показали беспилотник «АИСТ» для доставки лекарств
Экс-главу крупной букмекерской компании отправили в колонию
Экс-депутат Рады ответил, как можно ускорить победу России в СВО
«Нет пределов глупости»: Латвию высмеяли за решение запретить русские имена
«Как пушечное мясо»: Захарова дала один совет Мерцу
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

