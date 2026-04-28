Минфин внесет в Госдуму законопроект о налогах на криптовалюту Законопроект о налогообложении криптовалют поступит в Госдуму в начале мая

Законопроект о налогообложении цифровых финансовых активов и криптовалют будет внесен в Госдуму на следующей неделе, сообщил директор департамента Минфина Алексея Яковлева на «Альфа-Саммите». Документ представляет собой поправки в Налоговый кодекс, одобренные правительственной комиссией 27 апреля. Он является одним из «спутников» основного законопроекта о регулировании крипторынка в России, передает РБК.

Буквально вчера на комиссии по законопроектной деятельности правительства были рассмотрены законодательные инициативы по налоговому регулированию. На следующей неделе они поступят в Государственную думу, — сказал Яковлев.

Согласно предлагаемым инициативам, операции с криптовалютой, принесшие прибыль, будут облагаться НДФЛ по аналогии с налогообложением доходов от ценных бумаг. В свою очередь, криптовалютные обменники и депозитарии ждет налог на прибыль, однако они получат освобождение от уплаты НДС.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор сохраняет осторожную позицию в отношении криптовалют и считает их высокорискованным активом. По ее словам, инвесторы должны учитывать возможность потери вложений.