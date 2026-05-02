В Совфеде предложили эффективный способ борьбы с СМС-бомбингом

Сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с ТАСС предложил разработать в России специальный механизм автоматической приостановки СМС-рассылок на номер, когда идут сотни запросов с разных сервисов. По его словам, операторы связи вместе с профильным ведомствами должны начать совместную работу по противодействию так называемому СМС-бомбингу.

Необходимо разработать механизм автоматической приостановки СМС-рассылок на номер при выявлении нетипичной активности — например, когда фиксируются десятки и сотни запросов с разных сервисов, — уточнил Гибатдинов.

Соответствующая мера позволит разрушить сам сценарий давления на человека, отметил сенатор. При этом он добавил, что операторы и цифровые платформы должны сами работать над внедрением обязательных антифрод-фильтров.

Ранее сообщалось, что мошенники все чаще стали атаковать граждан России с помощью СМС-бомбинга. Когда жертва начинает паниковать, ей звонит аферист под видом службы безопасности и убеждает продиктовать данные или перевести деньги на безопасный счет.

До этого в МВД РФ предупредили, что человеку, ставшему жертвой СМС-атаки, нельзя паниковать, отвечать на звонки и переходить по подозрительным ссылкам. При этом необходимо заблокировать каждый номер, с которого приходит спам.