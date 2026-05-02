Уфа осталась без воздушного сообщения из-за ограничений

Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропорту Уфы, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила о введении ограничений на полеты в аэропортах Пскова, Череповца и Ярославля. Эти меры направлены на обеспечение безопасности пассажиров и членов летных экипажей, подчеркнули в ведомстве.

В московском аэропорту Внуково временные ограничения были введены ночью 2 мая. Решение о запрете на прием и выпуск самолетов было принято для безопасности полетов. Также в аэропорту Сочи были введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. В Росавиации заверяли, что меры носят временный характер.

До этого сообщалось, что Министерство транспорта России совместно с ФСБ и МВД планирует назначить единого оператора. Он будет отвечать за транспортную безопасность на объектах инфраструктуры смешанного типа.