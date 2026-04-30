Летний комендантский час введут в российском городе с 1 мая

С 1 мая в Уфе введут летний комендантский час

С 1 мая на территории Башкирии вводится летний комендантский час для несовершеннолетних, сообщили в городской администрации. Мера продлится до 30 сентября. Начиная с октября время действия ограничений увеличивается на два часа.

С 1 мая по 30 сентября детям и подросткам, не достигшим 17 лет, нельзя находиться в общественных местах с 23:00 до 06:00 без сопровождения родителей или законных представителей, — сказано в сообщении.

Несовершеннолетним запретили посещать улицы, стадионы, площади, детские и спортивные площадки, пляжи, скверы, дворы. Также они не могут находиться без взрослых в общественном транспорте, на вокзалах, в аэропортах и интернет-кафе. Летние каникулы начнутся с 27 мая и продлятся до 31 августа.

Если несовершеннолетний будет задержан сотрудниками полиции в ночное время без взрослых, к административной ответственности привлекут его родителей. На них составят протокол, который направят в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что для молодых многодетных семей необходимо установить нулевую ставку по семейной ипотеке. Политик подчеркнул, что фракция выступает против любого увеличения процентной ставки.