26 апреля 2026 в 11:16

Россиянам объяснили, чего категорически нельзя делать при СМС-бомбинге

МВД: ставшему жертвой СМС-атаки человеку нельзя паниковать и отвечать на звонки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Человеку, ставшему жертвой СМС-атаки, в первую очередь нельзя паниковать, отвечать на звонки и переходить по подозрительным ссылкам, заявили ТАСС в пресс-службе МВД России. Там объяснили, что СМС-бомбинг — это целенаправленная кибератака, при которой на телефонный номер отправляется большое количество текстовых сообщений за короткий промежуток времени.

Атака, как правило, длится недолго, поэтому важно действовать правильно и не паниковать. СМС-бомбинг — это психологическая атака. Спокойствие и рассудительность — лучшая защита, — отметили в МВД.

По словам сотрудников ведомства, нельзя переходить по ссылкам из СМС и нажимать на подозрительные кнопки, сообщать СМС-коды и свои персональные данные, а также вступать в переговоры с мошенниками. Кроме того, необходимо заблокировать каждый номер, с которого приходит спам.

Ранее эксперт в области кибербезопасности Тимофей Воронин рассказал, что мошенники начали выдавать себя за банки, оформляющие ипотечные кредиты. Злоумышленники привлекают жертв обещаниями выгодных займов или денежного вознаграждения за участие в сделке.

