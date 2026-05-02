В Молдавии захоронили останки солдат Великой Отечественной войны

В Молдавии захоронили останки 16 солдат, павших в годы Великой Отечественной войны, сообщило РИА Новости. В церемонии приняли участие местные политики, а также дипломаты из России, Казахстана и Белоруссии. Отмечается, что военные погибли в одном бою и были обнаружены в одной траншее.

Все 16 ребят, которых мы проводили в последний путь, погибли в одном бою и были найдены в одной траншее, — сказал председатель молдавского координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

Церемония прошла на территории мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм». В память о солдатах объявили минуту молчания.

Ранее Петрович заявил, что власти Молдавии не выделили почетный караул для захоронения останков красноармейцев. По его словам, обращение поисковых организаций в Минобороны республики осталось без ответа. Останки были обнаружены в 2025 году, в том числе в районе Штефан-Водэ.

До этого посольство РФ в Копенгагене сообщило, что в Дании не нашли и не наказали виновных в вандализме на советских захоронениях. В дипмиссии указали, что поступало несколько обращений в полицию по этому вопросу, но они оказались безрезультатными.