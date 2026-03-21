Обычная морковь превращается в деликатес: простой салат с пикантной заправкой за 10 минут

Казалось бы, морковный салат — самое простое блюдо из детства. Но стоит добавить пару ингредиентов, и вкус раскрывается совершенно по-новому: ярко, сочно и с легкой пикантностью. Такой вариант легко может заменить даже сложные закуски.
Ингредиенты:
- морковь — 300 г
- яйца вареные — 2 шт. (120 г)
- чеснок — 2 зубчика
- майонез (или йогурт/сметана) — 40–60 г
- соль — по вкусу
- черный перец — по вкусу
Приготовление
Яйца заранее отварите вкрутую и остудите. Морковь очистите и натрите на мелкой терке — так салат получится особенно нежным. Яйца тоже натрите, чеснок пропустите через пресс.
Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте майонез или более легкую заправку на основе йогурта. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
Дайте салату постоять 10–15 минут — вкус станет насыщеннее. По желанию можно добавить немного тертого сыра или горсть орехов. В итоге получается простой, но очень аппетитный салат с ярким характером.
