Обычная морковь превращается в деликатес: простой салат с пикантной заправкой за 10 минут

Обычная морковь превращается в деликатес: простой салат с пикантной заправкой за 10 минут

Казалось бы, морковный салат — самое простое блюдо из детства. Но стоит добавить пару ингредиентов, и вкус раскрывается совершенно по-новому: ярко, сочно и с легкой пикантностью. Такой вариант легко может заменить даже сложные закуски.

Ингредиенты:

морковь — 300 г

яйца вареные — 2 шт. (120 г)

чеснок — 2 зубчика

майонез (или йогурт/сметана) — 40–60 г

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

Приготовление

Яйца заранее отварите вкрутую и остудите. Морковь очистите и натрите на мелкой терке — так салат получится особенно нежным. Яйца тоже натрите, чеснок пропустите через пресс.

Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте майонез или более легкую заправку на основе йогурта. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

Дайте салату постоять 10–15 минут — вкус станет насыщеннее. По желанию можно добавить немного тертого сыра или горсть орехов. В итоге получается простой, но очень аппетитный салат с ярким характером.

