Салат «Минутка: не надо ничего варить, нарежьте 4 простых ингредиента

Бывают дни, когда включать плиту нет ни желания, ни времени, а хочется чего-то домашнего и вкусного. Этот рецепт — настоящая находка, ведь в нем нет ни одного ингредиента, который нужно заранее отваривать или жарить. Все продукты уже готовы к употреблению, вам остается только нарезать их и заправить нежным соусом, чтобы получить полноценное блюдо.

Возьмите 300 г копченой куриной грудки или окорочка и нарежьте мясо аккуратными кубиками. Откройте 1 банку консервированной кукурузы, тщательно слейте всю жидкость и отправьте зерна к курице. Нарежьте 2 крупных свежих огурца соломкой. Добавьте в миску 150 г любого полутвердого сыра, натертого на крупной терке или порезанного мелким кубиком.

Для заправки используйте 3 ст. л. майонеза или густой сметаны, смешанной с 0,5 ч. л. французской горчицы и 1 зубчиком чеснока, пропущенным через пресс. Посолите и поперчите салат по вкусу. Тщательно перемешайте все компоненты и сразу подавайте к столу. Посыпьте блюдо горстью рубленого зеленого лука или свежей петрушки. Такой салат получается невероятно ароматным и сытным, при этом на его создание у вас уйдет не больше 5–7 минут.

Совет: всыпьте в салат пачку ржаных сухариков со вкусом чеснока прямо перед подачей, чтобы они не размокли в соусе.

