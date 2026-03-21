Пирог «Вишня в кокосе» с нежной начинкой: простой десерт, который удивит вкусом

Если хочется испечь что-то необычное, но без сложных техник, этот пирог станет настоящей находкой. Сочетание вишни, вареной сгущенки и кокоса создает удивительно нежный вкус с легкой кислинкой и экзотической ноткой.
Ингредиенты:
- мука — 320 г;
- кефир — 150 мл;
- сливочное масло — 100 г;
- сметана — 250 г (50 г в тесто + 200 г в начинку);
- сахар — 25 г;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- сода — 1/2 ч. л.;
- соль — щепотка;
- шоколадная стружка — 30 г;
- вареная сгущенка — 350 г;
- вишня без косточек — 160 г;
- кокосовая стружка — 100 г.
Приготовление
Растопите масло, смешайте с кефиром, сметаной, сахаром и ванилью. Добавьте муку с содой и замесите мягкое тесто. Для начинки соедините сгущенку, сметану и кокос, затем вмешайте вишню.
Тесто распределите по форме, сформировав бортики, выложите начинку. Выпекайте при 180 °C около 40–50 минут до легкой румяности.
Готовому пирогу дайте немного остыть, затем охладите в холодильнике — вкус станет еще ярче. Получается нежный, ароматный десерт, который легко станет любимым в семье.
