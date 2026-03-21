Пирог «Вишня в кокосе» с нежной начинкой: простой десерт, который удивит вкусом

Если хочется испечь что-то необычное, но без сложных техник, этот пирог станет настоящей находкой. Сочетание вишни, вареной сгущенки и кокоса создает удивительно нежный вкус с легкой кислинкой и экзотической ноткой.

Ингредиенты:

  • мука — 320 г;
  • кефир — 150 мл;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сметана — 250 г (50 г в тесто + 200 г в начинку);
  • сахар — 25 г;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • сода — 1/2 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • шоколадная стружка — 30 г;
  • вареная сгущенка — 350 г;
  • вишня без косточек — 160 г;
  • кокосовая стружка — 100 г.

Приготовление

Растопите масло, смешайте с кефиром, сметаной, сахаром и ванилью. Добавьте муку с содой и замесите мягкое тесто. Для начинки соедините сгущенку, сметану и кокос, затем вмешайте вишню.

Тесто распределите по форме, сформировав бортики, выложите начинку. Выпекайте при 180 °C около 40–50 минут до легкой румяности.

Готовому пирогу дайте немного остыть, затем охладите в холодильнике — вкус станет еще ярче. Получается нежный, ароматный десерт, который легко станет любимым в семье.

Марина Макарова
