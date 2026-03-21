Россия заметно нарастила импорт водки Россия нарастила импорт водки из стран ЕС на 17% в 2025 году

Россия в прошлом году нарастила поставки импортной водки, в том числе из стран Евросоюза, выяснило РИА Новости. Согласно данным платформы ООН Comtrade, Евростата и национальных статслужб, объем вырос на 17% и составил $19,6 млн (1,6 млрд рублей).

Больше всего водки в Россию в 2025 году поставили Латвия ($11,8 млн — 991 млн рублей), Казахстан ($4,2 млн — 352 млн рублей) и Литва ($888,8 тыс. — 74 млн рублей). В пятерку лидеров также вошли Армения и Дания.

Ранее сообщалось, что в январе текущего года объем реализации крепкой алкогольной продукции в Российской Федерации увеличился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суммарные продажи достигли 10 млн декалитров. В категории водки зафиксирован рост на 1,9%, что в абсолютном выражении составило 6 млн декалитров.

До этого сообщалось, что в России в 2025 году было зафиксировано снижение продаж алкогольной продукции. По данным Росалкогольтабакконтроля, продажи водки уменьшились на 3,6%, коньяка — на 9,2%, а слабоалкогольной продукции — на 87,3%. Общий объем продаж алкогольной продукции в стране снизился на 9,3% по сравнению с предыдущим годом.