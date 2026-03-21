Петербуржец съел бокал в баре и выбил окно в машине скорой помощи

Пациент разбил окно в машине скорой помощи в центре Санкт-Петербурга, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». До этого молодой человек разбил и съел бокал в одном из баров.

Наряд Росгвардии получил сигнал тревоги около 6:00 от медиков скорой помощи. На месте задержали 27-летнего горожанина. Во время оказания помощи он вел себя агрессивно и разбил рукой стекло выкатной двери.

У молодого человека зафиксировали резаные раны руки. Его госпитализировали с подозрением на инородное тело в желудке. Водитель скорой написал заявление в полицию.

Ранее в Москве задержали мужчину в хостеле на юго-западе столицы из-за пьяного дебоша. Росгвардию вызвала администратор гостиницы. Нетрезвый мужчина сломал защитную сетку и выпрыгнул на улицу через окно.

На востоке Москвы до этого силовики задержали мужчину, устроившего скандал в ресторане: он отказался освобождать стол после окончания брони, вел себя агрессивно, ругался матом и попытался оказать сопротивление. Персоналу пришлось нажать тревожную кнопку, после чего дебошира доставили в отдел полиции для разбирательства.