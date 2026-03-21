21 марта 2026 в 06:45

Творожные булочки с джемом — вкуснее магазинных и готовы за 20 минут

Творожные булочки с джемом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Творожная основа делает булочки невероятно мягкими, пористыми и ароматными, а сочная начинка внутри превращает их в настоящий кондитерский хит, который исчезает со стола мгновенно.

Для начала возьмите 250 г мягкого творога и разотрите его с 1 куриным яйцом, 80 г сахара и щепоткой соли до однородности. Влейте 3 ст. л. растительного масла и добавьте 1 ч. л. ванильного сахара для уютного аромата. Постепенно всыпьте 250 г просеянной муки, смешанной с 1 ч. л. разрыхлителя. Замесите мягкое, слегка липкое тесто — важно не забить его мукой, чтобы булочки остались воздушными. Разделите массу на 8–10 равных частей.

Сформируйте из каждого кусочка небольшую лепешку прямо на ладони. В центр положите 1 ч. л. густого клубничного или абрикосового джема, аккуратно соберите края и скатайте ровный шарик. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте верхушки желтком, смешанным с каплей молока, для блеска. Отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку всего на 20 минут. Как только бока станут золотистыми, а кухня наполнится запахом ванили — выпечка готова. Дайте им чуть остыть и присыпьте сахарной пудрой.

  • Совет: чтобы начинка точно не убежала, используйте только густой термостабильный джем или повидло, а если под рукой есть только варенье — смешайте его с 0,5 ч. л. кукурузного крахмала.

Читайте также: нежные налистники с творогом — секрет тончайшего теста и долгого томления белорусских блинов.

Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам стало труднее приобрести «Оземпик»
Стало известно, как смена комбрига ВСУ под Сумами отразилась на солдатах
Стало известно, на что россияне активно тратили деньги этой зимой
Умер актер из сериала «Баффи — истребительница вампиров»
Названа самая востребованная бытовая услуга у россиян
«Необязательно лететь через Дубай»: где комфортно отдохнуть в апреле у моря
«Мясорубка» в ДНР, гибель командиров ВСУ: новости СВО на утро 21 марта
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 марта: инфографика
Тела беременной матери и троих маленьких детей нашли в стиральной машине
Над Россией сбили почти 300 беспилотников за ночь
На Западе раскрыли, как один соцопрос пошатнул положение Зеленского
Раскрыт размер социальных пенсий в России после апрельской индексации
Что известно о масштабном отключении отопления в Новосибирске
«Нельзя опознать»: экс-сотрудник СБУ уличил ВСУ в осквернении тел наемников
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 марта
«Хватают прямо дома»: ТЦК изобрели новый способ поимки мужчин в Херсоне
США приступили к первой фазе извлечения нефти из стратегического резерва
Азаров раскрыл шокирующие масштабы бусификации на Украине
Украинские дезертиры стали «покупать» больничные койки, чтобы не воевать
Какие детали смерти пловца Свечникова утаивают от его семьи
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют
Общество

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

