Творожные булочки с джемом — вкуснее магазинных и готовы за 20 минут

Творожная основа делает булочки невероятно мягкими, пористыми и ароматными, а сочная начинка внутри превращает их в настоящий кондитерский хит, который исчезает со стола мгновенно.

Для начала возьмите 250 г мягкого творога и разотрите его с 1 куриным яйцом, 80 г сахара и щепоткой соли до однородности. Влейте 3 ст. л. растительного масла и добавьте 1 ч. л. ванильного сахара для уютного аромата. Постепенно всыпьте 250 г просеянной муки, смешанной с 1 ч. л. разрыхлителя. Замесите мягкое, слегка липкое тесто — важно не забить его мукой, чтобы булочки остались воздушными. Разделите массу на 8–10 равных частей.

Сформируйте из каждого кусочка небольшую лепешку прямо на ладони. В центр положите 1 ч. л. густого клубничного или абрикосового джема, аккуратно соберите края и скатайте ровный шарик. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте верхушки желтком, смешанным с каплей молока, для блеска. Отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку всего на 20 минут. Как только бока станут золотистыми, а кухня наполнится запахом ванили — выпечка готова. Дайте им чуть остыть и присыпьте сахарной пудрой.

Совет: чтобы начинка точно не убежала, используйте только густой термостабильный джем или повидло, а если под рукой есть только варенье — смешайте его с 0,5 ч. л. кукурузного крахмала.

