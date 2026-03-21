«Больше не в силах скрывать»: на Западе увидели отчаяние Зеленского

«Больше не в силах скрывать»: на Западе увидели отчаяние Зеленского SZ: Зеленский с начала конфликта превратился из шоумена в отчаявшегося человека

Президент Украины Владимир Зеленский с начала конфликта в стране превратился из шоумена в отчаявшегося человека, сообщает Süddeutsche Zeitung. По мнению аналитиков, глава государства уже не в силах скрывать негативные эмоции.

Зеленский больше не в силах скрывать злость, разочарование и отчаяние, — говорится в публикации.

Авторы материала обратили внимание, что на фронте сложилась крайне мрачная ситуация для украинской армии. В частности, войска истощены. Кроме того, в ВСУ наблюдается высочайший уровень дезертирства, а среди украинцев — минимальная готовность идти на фронт.

Зеленский <…> в последние месяцы превратился в пляшущего медведя на арене международного сообщества: одни его жалеют, другие мечтают от него избавиться, — добавили аналитики.

Ранее разработчик средств радиоэлектронной борьбы Игорь Потапов заявил, что Зеленский пытается извлечь максимальную политическую выгоду из ближневосточного конфликта и продвинуть себя, используя малоэффективные украинские системы ПВО. Он прокомментировал слова политика, что американские военные «горят желанием» приобрести украинские дроны-перехватчики.