Возмездие Хаменеи, Иран переиграл США, укол от меланомы: что дальше

Возмездие Хаменеи, Иран переиграл США, укол от меланомы: что дальше

Израиль содрогнулся на фоне нового обстрела со стороны Ирана, в России создали первую персонализированную вакцину для пациентов с меланомой, Тегеран впервые атаковал американскую военную базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Иранские ракеты атаковали центральную часть Израиля

Центральная часть Израиля подверглась очередному ракетному обстрелу со стороны Ирана. В ряде районов региона была объявлена воздушная тревога, сирены сработали в Тель-Авиве и близлежащих населенных пунктах.

После этого последовала серия взрывов. Незадолго до удара израильская армия предупредила о новом ракетном залпе, запущенном с территории Ирана.

Ранее израильская авиация пыталась уничтожить начальника полиции Ирана генерала Резу Радана во время ударов по Тегерану. Одной из целей было именно покушение на иранского генерала. Подробности состояния Радана и конкретные данные о последствиях обстрелов столицы пока не раскрываются, официальные лица Ирана не комментировали ситуацию.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что не поддерживает прекращение огня в конфликте с Ираном. По его словам, Израиль завершит военную операцию против Исламской Республики только тогда, когда к этому будет готов Вашингтон.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что военная операция США и Израиля на Ближнем Востоке обернется тяжелейшими последствиями. По словам главы дипломатического ведомства, мир будет ощущать их еще долго.

«При всех внешних проявлениях фарса (а они присутствуют, думаю, что многие это понимают) последствия того, что делают наши американские коллеги, в данном случае совместно с израильтянами, — тяжелейшие. Они будут аукаться еще очень долго», — убежден Лавров.

Он констатировал, что ради нефти и других ресурсов США готовы прибегать к государственным переворотам, похищениям и ликвидации лидеров суверенных государств. В качестве примера Лавров привел Венесуэлу и Иран.

Иранский ЗРК Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские ученые приблизили день победы над раком

В центре им. Гамалеи разработали две персонализированные мРНК-вакцины для лечения меланомы, рассказал научный руководитель НИЦЭМ Александр Гинцбург. По его словам, одна онковакцина уже синтезирована и пациент скоро ее получит.

«На данный момент мы синтезировали уже одну персонализированную онковакцину, в течение нескольких недель будет идти контроль препарата, и затем первый пациент уже сможет ее получить. Одновременно с этим синтезируется и вакцина для второго больного», — уточнил Гинцбург.

Вакцины предназначены для взрослых с неоперабельной или метастатической формой заболевания, добавил он. Гинцбург подчеркнул, что препараты проходят контроль качества перед применением.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что пациенты с онкологическими заболеваниями скоро смогут получать высокотехнологичное лечение за счет государства. По его словам, CAR-T-клеточная терапия и ряд других передовых методов войдут в систему обязательного медицинского страхования.

«Все это (CAR-T-клеточная терапия, пептидный метод, РНК и другие методы борьбы с онкологией. — NEWS.ru) в ближайшем будущем станет покрываться и государственными гарантиями в ОМС, что очень важно», — указал премьер.

Он отметил впечатляющие результаты применения клеточной терапии в России — на данный момент проведено уже 65 инфузий. Мишустин назвал активное внедрение CAR-T-клеточных продуктов, в том числе индивидуальных биомедицинских клеточных продуктов, большим шагом в отечественной науке и медицине.

Тем временем главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн сообщил, что средний возраст заболевания раком в России составляет около 65 лет. По его словам, за последнее десятилетие этот показатель вырос приблизительно на год.

«Основной пик первичного выявления по-прежнему приходится на старшую возрастную группу. Средний возраст пациента составляет порядка 65 лет», — сказал Каприн.

Американская военная база на острове Диего-Гарсия Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Тегеран впервые «достал» до американской базы в Индийском океане

Тегеран впервые атаковал американскую военную базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, расположенную на расстоянии 3,5–4 тыс. километров от иранской территории. По данным источников, это самый дальний пуск иранских ракет за всю историю.

Как уточнили американские чиновники, по объекту, который совместно используют США и Великобритания, были выпущены две баллистические ракеты средней дальности. Одна из них вышла из строя в полете, вторая была перехвачена американским кораблем с помощью ракеты SM-3.

Кроме того, Иран нанес удары по топливным резервуарам и военной инфраструктуре в израильском аэропорту Бен-Гурион с помощью беспилотных летательных аппаратов. Атака произошла утром 21 марта. Ударам также подверглись места заправки самолетов.

«Сегодня утром беспилотники Исламской Республики Иран нанесли удары по военной инфраструктуре <...>, топливным резервуарам и местам заправки вражеских истребителей в аэропорту Бен-Гурион», — уточнил источник.

Израиль и США в свою очередь атаковали комплекс по обогащению урана в Нетензе, который считается одним из центральных элементов иранской ядерной программы, сообщила пресс-служба Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). В компании уточнили, что утечки радиоактивных материалов не произошло.

«Комплекс Шахида Ахмади-Рошана в Нетензе вновь подвергся нападению со стороны американо-сионистского врага. Это акт, нарушающий международные законы и обязательства, включая Договор о нераспространении ядерного оружия», — следует из сообщения.

Центр обогащения урана в Нетензе Фото: IMAGO/Metula/Global Look Press

Комплекс Шахида Ахмади-Рошана — ключевой объект ядерной программы Ирана, названный в честь убитого в 2012 году ученого-ядерщика Мостафы Ахмади-Рошана. На территории объекта размещены установки по обогащению урана, включая центрифуги, значительная часть инфраструктуры находится под землей для защиты от атак.

