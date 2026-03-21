В Иране назвали условие восстановления судоходства в Ормузском проливе МИД Ирана: США должны прекратить атаки для восстановления судоходства

США и Израиль должны прекратить нанесение ударов по территории Ирана для восстановления нормального судоходства через Ормузский пролив, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи. По его словам, которые передает телеканал Al Araby, это необходимо для нормализации ситуации в регионе Персидского залива.

Ранее Аракчи рассказал, что Иран намерен разработать новые правила прохода судов по Ормузскому проливу после окончания войны с США и Израилем. Он пояснил, что гарантами безопасности в проливе должны выступить Иран, Оман и ОАЭ.

До этого представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни рассказал, что Евросоюз поддерживает дипломатические контакты с Ираном по вопросу обеспечения судоходства в Ормузском проливе. В Брюсселе подчеркнули заинтересованность в предотвращении эскалации и сохранении стабильности в регионе.