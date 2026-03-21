Силой увезенных из Славянска детей вывозят «в никуда» Украина не раскрывает данные о принудительно эвакуированных детей из Славянска

Принудительная эвакуация детей из подконтрольного ВСУ Славянска вызвала ряд скандалов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным источника, вопросы возникли из-за отсутствия информации о местах размещения несовершеннолетних.

Начавшаяся накануне принудительная эвакуация детей из Славянска уже спровоцировала несколько скандалов: как оказалось, детей фактически вывозят «в никуда», — отметил собеседник агентства.

В силовых структурах уточнили, что организация размещения детей вызывает сомнения. По их словам, украинские социальные службы в лучшем случае пытаются найти дальних родственников для передачи несовершеннолетних.

Максимум, что делают украинские социальные работники — это пытаются найти дальних родственников мальчиков и девочек, чтобы передать им их на воспитание, — добавил источник.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник назвал незавидной судьбу украинских детей, которых вывозят в Европу. По его словам, дети попадают в серую зону вне правового поля, что создает серьезные риски для их безопасности и будущего.