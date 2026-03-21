Жительница Тегерана ценой жизни засняла крупную бомбежку Жительница Тегерана близко засняла бомбежку за секунды до гибели

В Сети опубликовали кадры из телефона жительницы Тегерана, погибшей при бомбежке авиации США и Израиля. Женщина до последнего снимала удары и крики очевидцев.

На кадрах погибшая бежит по заставленной авто улице, также проезжая часть была засыпана обломками. На видео слышится свист упавшей бомбы, после чего раздается взрыв, а проезжую часть заволакивает облаком пыли. Затем раздается еще один хлопок, и видео прерывается.

Ранее взрывная волна вызвала повреждения в больнице имени Имама Али в городе Эндимешк на юго-западе Ирана. Отмечалось, что снаряд разорвался рядом со зданием. В результате учреждение перестало оказывать медицинские услуги.

До этого американские аналитики сообщали, что трагический удар по школе для девочек в иранском городе Минаб мог стать результатом просчета разведки или сбоя в алгоритмах искусственного интеллекта. Истинной целью могла быть расположенная неподалеку военная база.

Также стало известно, что при атаке на начальную школу в городе Минаб погибли 165 человек. Американские и израильские войска нанесли не менее пяти ракетных ударов. По последним данным, пострадали 95 человек, среди которых также много детей.