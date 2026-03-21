Взрывная волна вывела из строя медучреждение в Иране

Mehr: больница на юго-западе Ирана получила повреждения из-за взрыва

Взрывная волна вызвала повреждения в больнице имени Имама Али в городе Эндимешк на юго-западе Ирана, передает иранское агентство Mehr. Отмечается, что снаряд разорвался рядом со зданием. Теперь учреждение не сможет оказывать медицинские услуги.

Ранее американские аналитики сообщали, что трагический удар по школе для девочек в иранском городе Минаб мог стать результатом просчета разведки или сбоя в алгоритмах искусственного интеллекта. Истинной целью могла быть расположенная неподалеку военная база.

Также стало известно, что при атаке на начальную школу в городе Минаб погибли 165 человек. Американские и израильские войска нанесли не менее пяти ракетных ударов. По последним данным, пострадали 95 человек, среди которых также много детей.

До этого посол Ирана в России Казем Джалали рассказал, что Тегеран намерен добиваться международного трибунала над США и Израилем. Иран планирует наказать виновных в гибели мирных жителей Исламской Республики.