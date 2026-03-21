21 марта 2026 в 17:55

Взрывная волна вывела из строя медучреждение в Иране

Mehr: больница на юго-западе Ирана получила повреждения из-за взрыва

Фото: Ircs/Global Look Press
Взрывная волна вызвала повреждения в больнице имени Имама Али в городе Эндимешк на юго-западе Ирана, передает иранское агентство Mehr. Отмечается, что снаряд разорвался рядом со зданием. Теперь учреждение не сможет оказывать медицинские услуги.

В данный момент больница не имеет возможности оказать медицинские услуги гражданам страны, — говорится в сообщении.

Ранее американские аналитики сообщали, что трагический удар по школе для девочек в иранском городе Минаб мог стать результатом просчета разведки или сбоя в алгоритмах искусственного интеллекта. Истинной целью могла быть расположенная неподалеку военная база.

Также стало известно, что при атаке на начальную школу в городе Минаб погибли 165 человек. Американские и израильские войска нанесли не менее пяти ракетных ударов. По последним данным, пострадали 95 человек, среди которых также много детей.

До этого посол Ирана в России Казем Джалали рассказал, что Тегеран намерен добиваться международного трибунала над США и Израилем. Иран планирует наказать виновных в гибели мирных жителей Исламской Республики.

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

