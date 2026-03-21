Подростки смешали «адский напиток» со спиртом и оказались в больнице Подростки растворили спиртовые салфетки в воде и отравились

Три подростка растворили спиртовые салфетки в воде, смешали их с кока-колой и выпилли «адский» напиток, сообщил Telegram-канал SHOT. В результате их доставили в больницу с подозрением на отравление.

По информации авторов, у несовершеннолетних зафиксировали тошноту, рвоту, диарею и высокую температуру. Также у подротсков наблюдались проблемы с координацией и дыханием. На канале сообщили, пострадавшие призналлись — они приготовили смесь, чтобы опьянеть. Сейчас состояние пострадавших стабилизировано.

