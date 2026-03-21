21 марта 2026 в 10:28

Подростки смешали «адский напиток» со спиртом и оказались в больнице

Подростки растворили спиртовые салфетки в воде и отравились

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Три подростка растворили спиртовые салфетки в воде, смешали их с кока-колой и выпилли «адский» напиток, сообщил Telegram-канал SHOT. В результате их доставили в больницу с подозрением на отравление.

По информации авторов, у несовершеннолетних зафиксировали тошноту, рвоту, диарею и высокую температуру. Также у подротсков наблюдались проблемы с координацией и дыханием. На канале сообщили, пострадавшие призналлись — они приготовили смесь, чтобы опьянеть. Сейчас состояние пострадавших стабилизировано.

Ранее обвиняемого в убийстве сверстника около станции Кондакопшино в петербургском Пушкине подростка отправили в СИЗО. Отмечается, что мера пресечения будет действовать до 18 мая.

До этого 16-летняя ученица девятого класса, продававшая интимные видео, оказалась в реанимации после попытки причинить себе вред. Инцидент произошел в Екатеринбурге. Девушку удалось спасти, после чего ее поместили на лечение в психиатрическое отделение. В ходе изучения круга общения несовершеннолетней полицейские обнаружили в ее телефоне снимки и ролики откровенного содержания.

подростки
отравления
больницы
спирт
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

