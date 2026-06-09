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09 июня 2026 в 18:06

В российском детском лагере ввели карантин из-за вспышки опасной инфекции

В красноярском лагере ввели карантин из-за вспышки кишечной инфекции среди детей

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В Красноярском крае ввели семидневный карантин в оздоровительном детском лагере «Сокол» после вспышки кишечной инфекции среди детей, сообщает краевая прокуратура в Telegram-канале. По данным ведомства, в этот вторник, 9 июня, сразу 16 воспитанников обратились к врачу с жалобами на плохое самочувствие. Одного из них пришлось госпитализировать в состоянии средней степени тяжести.

16 воспитанников МАОУ «Сокол» обратились за медицинской помощью. Один ребенок госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом «кишечная инфекция», его состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные дети находятся на амбулаторном лечении. В целях предотвращения распространения инфекции в спальном корпусе, где проживали заболевшие дети, введен карантин на семь дней, — говорится в сообщении.

Под наблюдение родителей передали 87 человек. В лагере организовали дополнительные санитарные меры, включая регулярную дезинфекцию, кварцевание и проветривание помещений.

Прокуратура вместе с Роспотребнадзором организовали проверку санитарных норм и условий пребывания детей. Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело после массового заражения детей норовирусом в калининградском лагере «Алые паруса». В учреждении досрочно завершили смену.

Регионы
Красноярский край
кишечные инфекции
отравления
дети
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