Подросток угнал автобус, чтобы подвезти подругу до школы в 150 километрах

15-летний подросток угнал городской автобус и проехал около 150 километров в Германии, чтобы отвезти свою девушку в школу, сообщает Blic. Он вскрыл транспорт без повреждений и завел с помощью универсального ключа.

Исчезновение из депо в Висбадене заметили около 6 утра, однако сначала предположили, что водитель просто перепутал автобус. Полицию уведомили только к полудню, к этому времени патруль уже обнаружил автобус в Карлсруэ. Подростка остановили и передали опекунам.

По данным следствия, в поездке участвовала его 14-летняя девушка. Подросток предстанет перед судом по обвинению в краже и вождении без водительского удостоверения.

