Подросток угнал автобус, чтобы подвезти подругу до школы в 150 километрах

21 марта 2026 в 19:00

Подросток угнал автобус ради подруги-школьницы и проехал 150 км в Германии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
15-летний подросток угнал городской автобус и проехал около 150 километров в Германии, чтобы отвезти свою девушку в школу, сообщает Blic. Он вскрыл транспорт без повреждений и завел с помощью универсального ключа.

Исчезновение из депо в Висбадене заметили около 6 утра, однако сначала предположили, что водитель просто перепутал автобус. Полицию уведомили только к полудню, к этому времени патруль уже обнаружил автобус в Карлсруэ. Подростка остановили и передали опекунам.

По данным следствия, в поездке участвовала его 14-летняя девушка. Подросток предстанет перед судом по обвинению в краже и вождении без водительского удостоверения.

Ранее гражданин Швеции угнал автомобиль в Финляндии и в нетрезвом виде попытался въехать в Россию через закрытый пограничный пункт «Салла», где был задержан финским пограничным патрулем. Мужчина перелез через закрытые ворота КПП, намереваясь попасть на российскую территорию.

В Йошкар-Оле до этого двое подростков похитили автомобиль Nissan Qashqai. Хозяин транспортного средства незамедлительно обратился в полицию после обнаружения пропажи. Выяснилось, что за рулем находился 12-летний мальчик, рядом сидел его 15-летний приятель.

угоны
автобусы
подростки
Германия
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
